जिला पठानकोट में मंगलवार को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी

प्रशासन ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सहयोग करने की अपील की है।

पंजाब डेस्कः पंजाब के पठानकोट जिले में 7 अप्रैल को आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। यह फैसला गुस्वामी श्री गुरु नाभा दास महाराज जी के 490वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही विशाल शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

डिप्टी कमिश्नर डॉ. पल्लवी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि इस शोभा यात्रा का आयोजन गोस्वामी श्री गुरु नाभा दास महासभा सेवा समिति, पठानकोट द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के दौरान शहर में कई जगहों पर ट्रैफिक रूट बदले जाएंगे।



ऐसे में लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए तथा छात्रों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में 7 अप्रैल 2026 को आधे दिन की छुट्टी रहेगी। प्रशासन ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सहयोग करने की अपील की है।