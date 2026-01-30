Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों व राशन डिपुओं में औचक चैकिंग, निरीक्षण में मिले अहम निर्देश

स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों व राशन डिपुओं में औचक चैकिंग, निरीक्षण में मिले अहम निर्देश

Edited By Urmila,Updated: 30 Jan, 2026 06:07 PM

punjab food commission takes strict action

पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य विजय दत्त ने गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र में विभिन्न सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी राशन डिपुओं का निरीक्षण किया।

गुरदासपुर (हरमन) : पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य विजय दत्त ने गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र में विभिन्न सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी राशन डिपुओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना था।

Punjab Food Commission

इस दौरान उन्होंने मिड-डे मील की गुणवत्ता, रसोई की सफाई, खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और पेयजल व्यवस्था की जांच की। दत्त ने मिड-डे मील कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की गुणवत्ता जांच और रसोई बगीचों के विकास पर जोर दिया। लकड़ी के ईंधन के उपयोग पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए गैस के उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के पोषण और खाद्य सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!