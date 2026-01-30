Gurdaspur : स्कूलों और कॉलेजों में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान

जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर आदित्य उप्पल ने सतगुरु श्री रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर 31 जनवरी को आधी छुट्टी का ऐलान किया है।

गुरदासपुर (हरमन) : जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर आदित्य उप्पल ने सतगुरु श्री रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को जिले के सभी सरकारी व अर्ध-सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में दोपहर बाद आधे दिन की छुट्टी घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।

यह निर्णय शहर में आयोजित होने वाले विशाल नगर कीर्तन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि, यह आदेश उस दिन होने वाली परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेशों को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

