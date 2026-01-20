रंगे हाथों रिश्वत लेती जिला टाऊन प्लानर गिरफ्तार, विजिलेंस विभाग को दो दिन का पुलिस रिमांड

एक लाख रूपये रिश्वत लेते हुए विजिलेंस विभाग द्वारा गिरफ्तार जिला टाऊन प्लानर रितिका अरोड़ा को कोर्ट में पेश किया गया है

गुरदासपुर (विनोद): एक लाख रूपये रिश्वत लेते हुए विजिलेंस विभाग द्वारा गिरफ्तार जिला टाऊन प्लानर रितिका अरोड़ा को कोर्ट में पेश किया गया है और अदालत ने पूछताछ के लिए विजिलेंस विभाग को दो दिन का पुलिस रिमांड दिया। वणर्नीय है कि कल जिला टाऊन प्लानर गुरदासपुर रितिका अरोड़ा को उनके ऑफिस में ही एक व्यक्ति से प्लाटों की मंजूरी देने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।

यह शिकायत गुरजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी, जिसने करीब 7 कनाल 15 मरला जमीन खरीदी थी और रितिका अरोड़ा ने उसका प्लॉट काटने की परमिशन देने के लिए हर प्लॉट के हिसाब से 1 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को शिकायत की और विजिलैंस विभाग गुरदासपुर ने जाल बिछाकर उक्त महिला अधिकारी रितिका अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि विजिलैंस विभाग ने पूछताश के लिए अदालत से रितिका अरोड़ा को चार दिन के रिमांड की मांग की गई थी,पंरतु अदालत ने आगे की पूछताछ के लिए दो दिन का रिमांड दिया है।

