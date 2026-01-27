तेल के डिपो में भड़की आग : देखते ही देखते जल उठी मार्किट, 5 दुकानें जलकर राख

पठानकोट में पड़ते ढांगू रोड़ पर स्थित पुष्प थियेटर के सामने मार्किट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान के अंदर से आग की बड़ी-बड़ी लपटें निकलने लगी। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान के बाहर दूर-दूर तक आग ही आग दिखाई दे रही थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना...

पठानकोट (धर्मेंद्र) : पठानकोट में पड़ते ढांगू रोड़ पर स्थित पुष्प थियेटर के सामने मार्किट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान के अंदर से आग की बड़ी-बड़ी लपटें निकलने लगी। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान के बाहर दूर-दूर तक आग ही आग दिखाई दे रही थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी।

मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों की ओर से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई जिस जगह पर आग लगी थी, वहां पर मिट्टी के तेल का डिपो है, मिट्टी के तेल के ड्रम भरे होने के कारण आग पर काबू करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक मार्किट में मौजूद चार दुकाने आग की चपेट में आ गई। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय लोगो ने पॉवर कॉम विभाग के खिलाफ भी नाराजगी जताई है।

मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ओर स्थानीय लोगो से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मिट्टी के तेल के डिपो को आग लगी है जिसके कारण आग बुझाने में कड़ी मशकत का सामना करना पड़ा। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी है और जब पावर काम विभाग के अधिकारियों को बिजली बंद करने के लिए कहा गया तो 1 घंटे तक बिजली बंद नहीं हुई, जिस कारण आग बुझाने में कड़ी मुशकत का सामना करना पड़ा। फिलहाल इसकी चपेट में मार्कीट की चार से पांच दुकानें आई हैं।