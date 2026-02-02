सतलुज दरिया पर पुलिस की रेड, अवैध माइनिंग करने वालों के खिलाफ केस दर्ज

Edited By Kamini,Updated: 02 Feb, 2026 11:13 AM
सतलुज दरिया पर पुलिस की छापेमारी होने का मामला सामने आया है।
लुधियाना (अनिल): सतलुज दरिया पर पुलिस की छापेमारी होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, थाना मेहरबान की पुलिस ने गांव चुहड़वाल के सतलुज दरिया में अवैध माइनिंग करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी थानेदार सुरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर सतलुज दरिया पर छापामारी की गई यहां पर अवैध माइनिंग हुई देखी गई। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ माइनिंग एक्ट अधीन मामला दर्ज करके आगे की जाच शुरू कर दी गई है।
