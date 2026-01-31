प्रिंसीपल के घर वारदात, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

शहर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी उनके निशाने पर हैं। ताजा मामला गांव रुड़का का है।

लुधियाना (राज): शहर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी उनके निशाने पर हैं। ताजा मामला गांव रुड़का का है, जहां सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसीपल के घर को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। इस मामले में थाना डेहलों की पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि शातिर चोरों का सुराग लगाया जा सके।

शिकायतकर्ता प्रिंसीपल सोण जे चिराइल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह गांव रुड़का स्थित सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल में कार्यरत हैं और वर्तमान में अपने दो साथियों के साथ प्रीतम सिंह के मकान में किराए पर रहते हैं। 28 जनवरी को जब वे सभी अपने-अपने काम पर गए हुए थे, तो पीछे से अज्ञात चोरों ने कमरे में सेंध लगा दी। पीड़ित के मुताबिक, चोरों ने कमरे के अंदर दाखिल होकर बड़े इत्मीनान से अलमारी के ताले तोड़े और उसमें रखा कीमती सामान समेट लिया। चोर उसके घर से सोने की चेन, जेंट्स अंगूठी (सोना), 20 हजार रुपए और मोबाइल चुरा कर ले गए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here