संगरूर (सिंगला): पुलिस थाना दिड़बा इलाके में एक डबल ब्लाइंड मर्डर केस को ट्रेस किया और भाई द्वारा अपनी मां और बहन की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया और दोषी को गिरफ्तार कर लिया है।

स्थानीय रैस्ट हाऊस में इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि 17.01.2026 को सूचना मिली थी कि सरबजीत कौर (35) निवासी मोड़ा, जो पंजाब पुलिस में सी.आई.डी. यूनिट दिड़बा में कार्यरत थी, सुबह अपनी कार नंबर पी.बी. 13 बी.एस. 1294 ब्रांड स्विफ्ट में अपनी मां इंदरजीत कौर (उम्र 55 साल) को गांव भाई की पिशोर में एक रिश्तेदार के घर छोड़ने के लिए घर से निकली थी, जिसे अपनी मां को वहीं छोड़कर अपनी ड्यूटी पर जाना था।

रास्ते में सुलार घराट से गांव छाहड़ जाने वाली सड़क पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे कार में आग लगने से मां-बेटी दोनों की मौत हो गई, जिनके कंकाल कार में पड़े थे। जिस पर केस नंबर 15 तारीख 17.01.2026 अंडर सेक्शन 281,106,324(5) बी.एन.एस. पुलिस स्टेशन दिड़बा में अनजान लोगों के खिलाफ केस नंबर 15 तारीख 17.01.2026 दर्ज करके जांच शुरू की गई।

मामला संदिग्ध होने के कारण और केस का पता लगाने के लिए, दविंदर अत्री, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (इन्वैस्टिगेशन) संगरूर और रूपिंदर कौर, डिप्टी सुपरिंटैंडैंट ऑफ पुलिस सब-डिवीजन दिड़बा की लीडरशिप में इंस्पैक्टर संदीप सिंह, इंचार्ज सी.आई.ए. संगरूर और इंस्पैक्टर कमलजीत सिंह, चीफ ऑफिसर पुलिस स्टेशन दिड़बा की स्पेशल टीमें बनाई गईं और टैक्निकल तरीके से जांच की गई।

अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान 23.01.2026 को गुरप्रीत सिंह पुत्र करनैल सिंह वासी मोड़ा को गिरफ्तार किया गया और उससे गहराई से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान, उस व्यक्ति ने माना कि उसने 16/17.01.2026 की रात को अपनी बहन सरबजीत कौर और मां इंद्रजीत कौर की हत्या कर दी थी, लाशों को कार में रखा, इसे एक्सीडैंट का रूप दिया, कार को पेड़ से टकराया, लाशों और कार पर पैट्रोल डाला, आग लगा दी और मौके से भाग गया।

अब पुलिस ने मामले में जुर्म की धारा 103 बी.एन.एस. कर दी है, उस व्यक्ति को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है, और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। पुलिस इस डबल मर्डर केस की बहुत गहराई से जांच कर रही है। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

