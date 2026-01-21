Jalandhar : थार सवार NRI महिला ने पैट्रोल पम्प पर कर्मचारी से की मारपीट, CCTV में कैद हुई घटना

गांव राओवाली के समीप स्थित पैट्रोल पम्प यूनीक फिलिंग स्टेशन पर उस समय माहौल गर्मा गया जब एक महिला व उसके साथियों ने पैट्रोल पम्प के कारिंदे को लात-घूंसों से मार कर घायल कर दिया।

जालंधर (सुनील): गांव राओवाली के समीप स्थित पैट्रोल पम्प यूनीक फिलिंग स्टेशन पर उस समय माहौल गर्मा गया जब एक महिला व उसके साथियों ने पैट्रोल पम्प के कारिंदे को लात-घूंसों से मार कर घायल कर दिया। वहीं पैट्रोल पम्प के वाटर कूलर, गमले तथा मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस संबंधी पैट्रोल पम्प के मालिक निरंजन कैंथ निवासी गांव राओवाली ने पुलिस को शिकायत दी। निरंजन कैंथ ने पुलिस को लिखित शिकायत में बताया कि मंगलवार करीब 3.30 बजे थार सवार महिला उनके पैट्रोल पम्प पर आई और थार खड़ी करके तेल डालने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि उनके कारिंदे जतिन पुत्र राजेश कपूर निवासी संतोखपुरा ने गलती से डीजल की जगह पैट्रोल डाल दिया जिस कारण थार सवार महिला गुस्से में आ गई तथा उसके बाद महिला ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया।

कैंथ ने बताया कि डीजल की जगह पैट्रोल डालने के बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने महिला को कहा कि वे मकैनिक को लेने जा रहे हैं तथा आपकी थार को बिल्कुल ठीक करवा दिया जाएगा। निरंजन ने कहा कि इसके बाद वे मकैनिक को लेने के लिए चले गए। उन्होंने बताया कि इसके बाद रिश्तेदारों ने पैट्रोल पम्प पर काम करने वाले कारिंदे को मारपीट कर घायल दिया जिसे सिविल अस्पताल जालंधर में दाखिल करवाया गया।

शिकायत में यह भी बताया गया कि मारपीट करने वाली महिला समेत उसके 4 साथी थे, जो पंप में लगे कैमरों में कैद हो गए हैं। उक्त लोग जाते समय जतिन का मोबाइल भी छीन कर ले गए। सूचना मिलने के बाद थाना मकसूदां के ए.एस.आई. राजिन्द्र सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे तथा पैट्रोल पम्प के मालिक कैंथ से सारी वारदात की सी.सी.टी.वी. हासिल की तथा बयान दर्ज किए। पुलिस के मुताबिक थार सवार महिला एन.आर.आई. है तथा आस्ट्रेलिया से हाल ही दिनों में पंजाब आई है।

