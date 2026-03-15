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Ludhiana : नशा तस्करों पर निहंग सिंहों ने कसा शिकंजा, 8 लोगों को किया पुलिस के हवाले

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 15 Mar, 2026 06:22 PM

nihang sikhs tighten the noose on drug traffickers

थाना लाडोवाल के अधीन आते गांव तलवंडी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब निहंग सिंहों के जत्थे ने नशा तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपराधियों को उनके घर में घुसकर दबोच लिया।

लुधियाना (राज): थाना लाडोवाल के अधीन आते गांव तलवंडी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब निहंग सिंहों के जत्थे ने नशा तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपराधियों को उनके घर में घुसकर दबोच लिया। निहंग बाबा कुलदीप सिंह खालसा और उनके जत्थे ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यह रेड की और एक महिला समेत 8 लोगों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। 

मौके से भारी मात्रा में नशीली सिरिंजें और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। निहंग सिंघो का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों में कुछ युवक संगरूर से भी नशा खरीदने पहुंचे थे, जिन्होंने कबूल किया कि वे यहाँ से नशा लेकर दूसरी जगहों पर सप्लाई करते हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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