Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Ludhiana: लोगों पर पड़ेगी महंगाई की मार, एक मई से दूध के नए Rate लागू

Ludhiana: लोगों पर पड़ेगी महंगाई की मार, एक मई से दूध के नए Rate लागू

Edited By Kamini,Updated: 22 Apr, 2026 07:32 PM

new milk rates effective from may 1st

इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बढ़ते खर्चों के कारण अब दूध सस्ता देना संभव नहीं है। यह बढ़ोतरी की दरें पूरे लुधियाना में लागू होगी।

लुधियाना : एक बार फिर दूध का रेट बढ़ने जा रहा हैं। मिली जानकारी के अनुसार लुधियाना में दूध का रेट 5 रुपए प्रति किलो बढ़ जाएंगे। ये फैसला लुधियाना के हैबोवाल और ताजपुर रोड डेयरी एसोसिएशन ने संयुक्त बैठक में लिया है। डेयरी एसोसिएशन के प्रधान कुलदीप सिंह लाहोरिया व चेयरमेन परमिंदर सिंह बोबी ने कहा कि ताजपुर रोड और हंबड़ा रोड दोनों डेयरी कॉम्प्लेक्स की आज साझा बैठक हुई है।

इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बढ़ते खर्चों के कारण अब दूध सस्ता देना संभव नहीं है। यह बढ़ोतरी की दरें पूरे लुधियाना में लागू होगी। एसोसिएशन के मुताबिक लगातार बढ़ती महंगाई के कारण पशुओं के चारे की कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं लेबर की कमी और मजदूरी में बढ़ोतरी हो रही है। गैस सिलेंडर न मिलने से काम प्रभावित हो रहा है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!