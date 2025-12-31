विदेश भेजने के नाम पर मारी लाखों की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

Main Menu

Edited By Sunita sarangal,Updated: 31 Dec, 2025 05:56 PM

moga fraud case

पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

मोगा(आजाद): कपूरथला जिले के गांव डडविंडी निवासी नरेन्द्र सिंह ने मोगा के इमीग्रेशन संचालक तथा अन्य के साथ कथित मिलीभगत करके उसको अमरीका भेजने का झांसा देकर 25 लाख रुपए की ठगी किए जाने का आरोप लगाया है।

इस संबंध में जांच के बाद थाना सिटी मोगा में बरिन्द्रदीप सिंह चावला उर्फ बीरी मालिक ओ.एफ.सी. इमीग्रेशन सिविल लाइन मोगा तथा गुनीत चावला उर्फ गुनीत बजाज निवासी हीरा सिंह रोड संत नगर सिविल लाइन लुधियाना के खिलाफ धोखाधड़ी तथा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच सहायक थानेदार पाल सिंह द्वारा की जा रही है।

जिला पुलिस अधीक्षक मोगा को दिए शिकायत पत्र में नरेन्द्र सिंह ने कहा कि दिसम्बर 2023 में कथित आरोपियों के साथ उसकी अमरीका जाने संबंधी बातचीत हुई थी, जिस पर उसने अपने दस्तावेज तथा पैसे दे दिए, लेकिन न तो उसे अमरीका भेजा गया और न ही पैसे वापस किए गए। इस तरह उसके साथ पति-पत्नी ने कथित मिलीभगत करके 25 लाख रुपए की ठगी की है। जिला पुलिस अधीक्षक मोगा ने मामले को गंभीरता से लेते इसकी जांच एस.पी.एच. को करने का आदेश दिया। जांच अधिकारी ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष पेश करने के लिए बुलाया। जांच के बाद शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए जाने पर उक्त मामला दर्ज किया गया। कथित आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है।

