Ludhiana में सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल, मेयर के घर के बाहर धरना

नगर निगम लुधियाना की ओर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को लेकर नया टेंडर लगाया जा रहा है।

लुधियाना(हितेश) : नगर निगम लुधियाना की ओर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को लेकर नया टेंडर लगाया जा रहा है। इस टेंडर में कूड़े की लिफ्टिंग और प्रोसेसिंग के साथ-साथ डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का काम भी निजी कंपनी को देने का प्रस्ताव है, जिसको लेकर सफाई कर्मचारी यूनियन इसका लगातार विरोध कर रही है।



मेयर के बाहर कर्मचारियों का प्रदर्शन

जानकारी के अनुसार सोमवार को मेयर के घर पर F&CC की बैठक हो रही है। घर के बाहर सफाई कर्मचारी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए है। कर्मचारियों की ओर से पैदल मार्च भी निकाला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का काम निजी कंपनी को न सौंपा जाए। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कुछ पार्षदों और सदस्यों की ओर से भी रोष मार्च निकालकर मेयर के घर का घेराव किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी यूनियन ने स्पष्ट किया है कि यदि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का काम निजी कंपनी को देने का फैसला वापस नहीं लिया गया तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा।



निजीकरण का प्रस्ताव सामने आने के बाद कर्मचारियों में रोष

यूनियन का कहना है कि सफाई व्यवस्था में ठेकेदारी प्रथा लागू न करने को लेकर पहले भी कई बार आश्वासन दिए गए हैं। इसके बावजूद अब एक बार फिर F&CC की बैठक में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन को निजी कंपनी को सौंपने संबंधी प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। इसी के विरोध में सफाई कर्मचारी यूनियन और संघर्ष कमेटी ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। यूनियन के मुताबिक, इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार जनरल हाउस की बैठकों के दौरान धरने और हड़ताल की जा चुकी है। हर बार कर्मचारियों को भरोसा दिलाया गया कि सफाई कार्य में ठेकेदारी प्रथा लागू नहीं की जाएगी, लेकिन अब दोबारा निजीकरण का प्रस्ताव सामने आने के बाद कर्मचारियों में रोष है। इसी कड़ी में संघर्ष कमेटी की ओर से नगर निगम के जोन-A कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही विधायकों के घरों के बाहर घेराव करने की भी चेतावनी दी गई है।