लोहड़ी को लेकर पुलिस अलर्ट, जगह-जगह नाकाबंदी, सख्त आदेश हो गए जारी

Edited By Kalash,Updated: 12 Jan, 2026 02:42 PM

पंजाब के लोकप्रिय त्यौहार लोहड़ी को लेकर जहां आम जनता में खुशी, उत्साह और रौनक का माहौल है

मानसा (मनजीत कौर): पंजाब के लोकप्रिय त्यौहार लोहड़ी को लेकर जहां आम जनता में खुशी, उत्साह और रौनक का माहौल है, वहीं जिला पुलिस लोहड़ी पर्व को लेकर पूरी तरह अलर्ट है, जो जगह-जगह नाकाबंदी कर चैकिंग अभियान चला रही है। पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाए रखने और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे जिले में कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। लोहड़ी पर्व को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से मनाने के मद्देनजर जिला पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है तथा जगह-जगह नाकाबंदी कर विशेष तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

इस संबंध में एस.एस.पी. भागीरथ सिंह मीना ने बताया कि लोहड़ी जैसे त्योहारों के दौरान लोग घरों से बाहर निकलकर कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, अलाव जलाए जाते हैं और देर रात तक उत्सव चलते रहते हैं, जिस कारण पुलिस द्वारा पहले से ही पूरी तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले के हर क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

वहीं लोहड़ी पर्व को लेकर एस.एस.पी. मीना के दिशा-निर्देशों पर पुलिस चौकी बहिणीवाल के इंचार्ज अमरीक सिंह की अगुवाई में उनकी टीम द्वारा नाकाबंदी कर आने-जाने वाले वाहनों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि स्वयं नाकाबंदी स्थल पर मौजूद रहकर त्यौहारों के मद्देनजर वाहनों की सख्ती से जांच करवा रहे हैं। उन्होंने लोगों से सावधान रहने व किसी भी संदिग्ध गतिविधि व व्यक्ति की सूचना देने की अपील की।

उधर, एस.एस.पी. के दिशा-निर्देशों के तहत त्यौहारों के मद्देनजर थाना सदर प्रभारी अमरीक सिंह द्वारा अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी कर आने-जाने वाले वाहनों की जांच की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एस.एस.पी. मानसा के निर्देशों के अनुसार पूरी सख्ती के साथ चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि त्यौहारों में शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

दूसरी तरफ लोहड़ी पर्व को लेकर व एस.एस.पी. मीना के दिशा-निर्देशों पर कुलरियां चौकी के इंचार्ज गुरमेल सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी कर आने-जाने वाले वाहनों की जांच की गई। इस संबंध में चौकी इंचार्ज ने बताया कि एस.एस.पी. के निर्देशों के अनुसार चौकी पुलिस द्वारा नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

