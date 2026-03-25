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पुरानी रंजिश में नाबालिग पर जानलेवा हमला, पुलिस जांच में जुटी

Edited By Urmila,Updated: 25 Mar, 2026 01:07 PM

life threatening attack on a minor

गत रात्रि निकटवर्ती गांव सीडफार्म में मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोश युवकों ने नाबालिग लड़के पर हमला कर उसे घायल कर दिया।

अबोहर (सुनील भारद्वाज): गत रात्रि निकटवर्ती गांव सीडफार्म में मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोश युवकों ने नाबालिग लड़के पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इस दौरान लोग एकत्र हुए तो हमलावर अपना मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची सीडफार्म चौकी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जाता है कि हमलावरों ने पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया है।

जानकारी के अनुसार जशन कुमार ने बताया कि उनके पड़ोसियों से गांव के ही कुछ युवकों का झगड़ा है और उनके पड़ोसी अक्सर उसके घर में आते जाते हैं । इसी बात से उक्त हमलावर युवक उसके साथ रंजिश रखते हैं और करीब डेढ़ महीने पहले भी इसी बात को लेकर उक्त युवकों से उसका झगड़ा हुआ था तो उक्त युवकों ने उस समय उसे बुरी तरह पीटने के साथ ही उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी।

गत देर शाम वह गांव में बनी डेयरी पर दूध लेने के लिए गया तो इतने में मोटरसाइकिल पर दो युवक आए। जिनके मूंह बंधे हुए थे। उन्होने वहां पर आते ही हाथ में पकड़े गंडासे व अन्य हथियारों से हमला कर उसे घायल कर दिया। जब आसपास के दुकानदार उसके बचाव में आए तो हमलावर युवक अपना मोटरसाइकिल छोड़कर वहीं से फरार हो गए। लोगों ने इसकी सूचना सीडफार्म चौकी पुलिस को दी। जिस पर सहायक सबइंस्पेक्टर भूपेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचें और जांच पड़ताल शुरू कर दी। घायल को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

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