Jalandhar में बाजीगर सेल के प्रधान के बेटे की ह+त्या, जांच में जुटी पुलिस

रामा मंडी में बाजीगर सेल के प्रधान के बेटे की उसी के दोस्तों ने की हत्या

जालंधर (महेश): जालंधर के दकोहा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत गुरु रविदास कॉलोनी में एक युवक की उसके ही दो दोस्तों द्वारा तेजधार हथियारों से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान बाजीगर सैल के प्रधान चन्ना संधू के बेटे हरप्रीत उर्फ आशु के रूप में हुई है।

परिजनों के अनुसार, बीती रात हरप्रीत के दो दोस्त—तरन सिंह निवासी परागपुर और एक अन्य अज्ञात युवक—उसके साथ घर के एक कमरे में रुके हुए थे। सुबह जब परिवार ने कमरे में जाकर देखा तो हरप्रीत का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही रामा मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।