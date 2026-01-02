Main Menu

Jalandhar में तड़के सुबह इस इलाके में भीषण आग, ठेका जलकर राख

Edited By Vatika,Updated: 02 Jan, 2026 09:22 AM

घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर

जालंधर (कुंदन पंकज): जालंधर में आज सुबह प्रताप बाग के पास स्थित शराब के ठेके में आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। यह घटना तड़के करीब 4 बजे की बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

आग इतनी भीषण थी कि ठेके के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं और आग लगने के सटीक कारणों की पुष्टि की जा रही है।

