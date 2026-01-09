Main Menu

  Jalandhar : वाहन चालक सावधान! शहर के सबसे व्यस्त चौक पर लगा लंबा जाम

Jalandhar : वाहन चालक सावधान! शहर के सबसे व्यस्त चौक पर लगा लंबा जाम

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 09 Jan, 2026 05:48 PM

शहर में वाहन चालकों के लिए एक अहम सूचना है। जानकारी के अनुसार शहर के व्यस्ततम इलाकों में शामिल गुरु नानक मिशन चौक पर ट्रैफिक जाम हो गया है, जिस कारण वाहन बुरी तरह से फंस गए हैं। वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का...

जालंधर : शहर में वाहन चालकों के लिए एक अहम सूचना है। बताया जा रहा है कि शहर के व्यस्ततम इलाकों में शामिल गुरु नानक मिशन चौक पर ट्रैफिक जाम हो गया है, जिस कारण वाहन बुरी तरह से फंस गए हैं। वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। चौक पर स्थिति ऐसी बन गई है कि ज्यादातर वाहन रेंगते हुए चलते नजर आए और गाड़ियां पूरी तरह से थम गईं। इस जाम के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, जिससे दोपहिया, कार और भारी वाहन सभी प्रभावित हुए।

इस दौरान कुछ वाहन चालकों ने वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन आसपास की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। बता दें कि गुरु नानक मिशन चौक पर अक्सर ट्रैफिक का दबाव रहता है, लेकिन आज स्थिति सामान्य से कहीं ज्यादा खराब रही। ट्रैफिक पुलिस मौके पर है तथा जाम को खुलवाने की कोशिशें जारी हैं। 

