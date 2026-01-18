घने कोहरे में लापरवाही बन सकती है जानलेवा, बिना लाइट गाड़ियां चला रहे लोग

मृतसर में पिछले कई दिनों से चल रही शीतलहर और घने कोहरे की वजह से जहां आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, वहीं गाड़ी चलाने वालों की लापरवाही बड़े हादसों को न्योता दे रही है।

अमृतसर (सरबजीत) : अमृतसर में पिछले कई दिनों से चल रही शीतलहर और घने कोहरे की वजह से जहां आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, वहीं गाड़ी चलाने वालों की लापरवाही बड़े हादसों को न्योता दे रही है। देखा जा रहा है कि घने कोहरे के बावजूद कई गाड़ी चलाने वाले बिना हेडलाइट जलाए सड़कों पर निकल रहे हैं, जिससे कभी भी भयानक हादसा हो सकता है।

हालांकि, पिछले कुछ दिनों से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस बारे में लगातार हिदायतें दी जा रही हैं। पुलिस ने जहां लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया है, वहीं गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं ताकि कोहरे में दूर से ही गाड़ियां दिखें, लेकिन इसके बावजूद कई गाड़ी चलाने वाले इन नियमों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

जानकारों का कहना है कि ऐसे मौसम में छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने फिर अपील की है कि कोहरे के दौरान गाड़ी धीरे चलाएं और फॉग लाइट या हेडलाइट का इस्तेमाल ज़रूरी किया जाए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here