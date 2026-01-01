Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • ठगों ने अपाहिज दम्पति को भी नहीं बख्शा! ठग ली 1-1  रुपए जोड़ कर की सारी कमाई

ठगों ने अपाहिज दम्पति को भी नहीं बख्शा! ठग ली 1-1  रुपए जोड़ कर की सारी कमाई

Edited By Kalash,Updated: 01 Jan, 2026 10:43 AM

handicapped couple cyber fraud

साइबर क्राइम के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन साइबर ठग इतने क्रूर हो गए हैं कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि जो पैसा वे ठग रहे हैं

गुरदासपुर (विनोद): साइबर क्राइम के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन साइबर ठग इतने क्रूर हो गए हैं कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि जो पैसा वे ठग रहे हैं, वह किसी और ने कैसे कमाया होगा। ऐसे ही एक मामले में साइबर ठगों ने एक ऐसे अपाहिज दम्पति के बैंक अकाऊंट से उनकी पूरी सेविंग्स उड़ा ली, जो जन्म से ही अपाहिज हैं। यह दम्पति छठी क्लास में पढ़ने वाली अपनी लड़की के उज्ज्वल भविष्य के लिए कदम-कदम पर पैसे बचा रहा था।

यह दम्पति इतना लाचार है कि बारिश में अपने टपकते घर की मुरम्मत करवाने की भी हालत में नहीं था। पीड़ित इंदरजीत निवासी गांव झावर जो 100 प्रतिशत अपाहिज है, फोटोस्टेट का काम करके एक-एक रुपया कमाने लगा। जबकि उसकी पत्नी संयोगता देवी जो 100 प्रतिशत अपाहिज है, सिर्फ घर का काम करती है। अब साइबर ठगों ने इंदरजीत का फोन हैक करके एक ही दिन में चार ट्रांजैक्शन 24773, 24773, 24998 तथा 24995 रुपए की कर पंजाब नैशनल बैंक जीवनवाल बबरी ब्रांच में जमा उनके सारे पैसे, एक-एक करके, उड़ा लिए हैं। मजबूरन इंदरजीत को अपने पैसे वापस पाने के लिए बैंक और साइबर क्राइम ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

दम्पति का कहना है कि उनके पास सारी जमा पूंजी अब समाप्त हो गई है तथा वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए भी चिन्तित हैं। वही बैंक मैनेजर विकास ने बताया कि यह सारा पैसा यू.पी.आई. के माध्यम से निकाला गया है। इस संंबंधी साइबर क्राइम वाले ही आगे कार्रवाई करेगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!