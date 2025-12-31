Main Menu

Gold-Silver Rate: साल के आखिरी दिन सोना-चांदी महंगा या सस्ता? शहर के ताजा Rate यहां देखें...

Edited By Vatika,Updated: 31 Dec, 2025 02:50 PM

साल के आखिरी दिन सोना खरीदने वालों के लिए राहतभरी खबर है।

पंजाब डेस्कः साल के आखिरी दिन सोना खरीदने वालों के लिए राहतभरी खबर है। दरअसल, आज बुधवार को सोने के दाम में गिरावट रिकार्ड की गई है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 137,600 रिकार्ड की गई है जबकि मंगलवार को 138,300 थी ।  वहीं 22 कैरेट सोना 127,970  जबकि चांदी 243,700 रिकार्ज की गई है। 

दिल्ली में चांदी 2.41 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर 
मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 1,000 रुपए उछलकर 2.41 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। हालांकि, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही। यह 2,800 रुपए टूटकर 1,39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रही। सोमवार को यह 1,41,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही थी। 

