मजीठा रोड स्थित गुरु नानक देव अस्पताल में इलाज करवा रहा एक हवालाती पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।

अमृतसर (जशन): मजीठा रोड स्थित गुरु नानक देव अस्पताल में इलाज करवा रहा एक हवालाती पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए मजीठा रोड पुलिस ने हवालाती की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों लखविंद्र कुमार और हरजोत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

फरार हवालाती की पहचान नूरदी तरनतारन के तंग छतरी अड्डा निवासी गैंगस्टर मनि प्रिंस के रूप में हुई है। इस संबंध में सहायक पुलिस अधिकारी झरमल सिंह ने बताया कि उक्त पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण हवालाती पुलिस हिरासत से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

