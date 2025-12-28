दिनदहाड़े ठगी, ग्राहक बनकर आया व्यक्ति, खंगाले जा रहे CCTV

सुबह एक ग्राहक ने दुकानदार से करीब 14,000 रुपये लूट लिए और फरार हो गया। मामला गुरदासपुर के भाग सिंह रोड का है,

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): सुबह एक ग्राहक ने दुकानदार से करीब 14,000 रुपये लूट लिए और फरार हो गया। मामला गुरदासपुर के भाग सिंह रोड का है, जहां करीब 50 से 60 साल का एक सिख आदमी मोटरसाइकिल पर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार विजय कपूर की दुकान पर आया और दुकान से एक होम थिएटर और एक इंडक्शन कुकर पैक करवा लिया।

दुकानदार के मुताबिक, सामान की कुल कीमत 13,450 रुपये थी। सामान पैक करवाने के बाद ग्राहक दुकानदार से कहता है कि वह मोटरसाइकिल पर सामान बांध कर आता है और सामान का पेमेंट कर देगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में ग्राहक मोटरसाइकिल और सामान समेत वहां से फरार हो जाता है। दुकानदार विजय कपूर उसकी पहचान के लिए आसपास के CCTV कैमरे चेक कर रहा है और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।

