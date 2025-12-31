लूटपाट की योजना बना रहे 5 व्यक्ति काबू, बरामद हुआ ये सामान

लूटपाट की योजना बना रहे पांच व्यक्तियों को तेजधार हथियारों समेत गिरफ्तार किया है।

कोटकपूरा (नरिन्द्र): जिला पुलिस प्रमुख डॉ. प्रज्ञा जैन आई.पी.एस व योगेश्वर सिंह एस.पी इनवेस्टीगेशन की ओर से बुरे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायतों पर संजीव कुमार डी.एस.पी कोटकपूरा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए थाना सिटी पुलिस कोटकपूरा ने लूटपाट की योजना बना रहे पांच व्यक्तियों को तेजधार हथियारों समेत गिरफ्तार किया है।

इस सम्बंध में जानकारी देते हुए संजीव कुमार डी.एस.पी कोटकपूरा ने बताया कि थाना सिटी कोटकपूरा के ए.एस.आई नवदीप सिंह समेत पुलिस पार्टी गश्त के दौरान कोटकपूरा के जलालेआना रोड पर मौजूद थे तो इस दौरान स्थानीय बालमीकी चौक के नजदीक मुखबिर ने सूचना दी कि पांच नौजवान तेजधार हथियारों से लैस होकर स्थानीय जलालेआना रोड पर बंद पड़ी एक फैक्ट्री में बैठे हैं, जहांवह राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सूचना भरोसेयोग समझते हुए ए.एस.आई नवदीप सिंह ने समेत पुलिस पार्टी तुरंत रेड करके मौके पर पांच व्यक्तियों बलविंदर सिंह व अकाशदीप सिंह दोनों वासी सिखांवाला रोड कोटकपूरा, सलमान खान व युसुफ खान दोनों वासी बुर्ज हरीका व कृष्ण सिंह वासी राम बस्ती कोटकपूरा को काबू कर लिया डी.एस.पी कोटकपूरा ने बताया कि काबू किए गए इन व्यक्तियों से एक खंडा, दो लोहे की कृपानें व दो लोहे के दात्र भी बरामद किए गए।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए इन पांच व्यक्तियों में से चार व्यक्तियों के खिलाफ पहले भी सात केस दर्ज हैं। उन्होने बताया कि पुलिस की ओर से कोटकपूरा के अलग अलग क्षेत्रों में दिन व रात की गश्त बढाई गई है ताकि ऐसे बुरे तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। उन्होंने लोगों से भी अनुरोध किया कि अगर कोई नशा बेचता या नशा करता हो या किसी बुरे तत्व की गतिविधियों पर शक हो तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। उन्होने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पता भी गुप्त रखा जाएगा।

