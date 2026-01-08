Main Menu

पंजाब की महिला आईपीएस अधिकारी बहाल, अब फिर संभालेंगी जिम्मेदारी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Jan, 2026 11:43 PM

पंजाब कैडर की वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी रवजोत कौर ग्रेवाल को राज्य सरकार ने पुनः बहाल कर दिया है। तरनतारन विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोपों के चलते चुनाव आयोग द्वारा निलंबित की गई इस अधिकारी की सेवाएं...

पंजाब डैस्क : पंजाब कैडर की वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी रवजोत कौर ग्रेवाल को राज्य सरकार ने पुनः बहाल कर दिया है। तरनतारन विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोपों के चलते चुनाव आयोग द्वारा निलंबित की गई इस अधिकारी की सेवाएं अब दोबारा बहाल कर दी गई हैं। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और मामले की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है।

गौरतलब है कि उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग को आईपीएस रवजोत कौर ग्रेवाल के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों में उन पर आचार संहिता के पालन में लापरवाही बरतने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसे आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया था।
 
अब जब तरनतारन उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है तो रवजोत कौर ग्रेवाल की बहाली का निर्णय लिया गया है। उनकी सेवाएं बहाल किए जाने के साथ ही उन्हें पुनः प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपे जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

