Jalandhar : 2 व 16 जनवरी को लेकर किसान जत्थेबंदियों का ऐलान, पढ़ें पूरा मामला

दोआबा किसान संघर्ष कमेटी पंजाब की बैठक गुरुद्वारा बदोआणा साहिब डल्ली में हुई, जिसकी अध्यक्षता बलविंदर सिंह मल्ली नंगल ने की।

भोगपुर (सूरी): दोआबा किसान संघर्ष कमेटी पंजाब की बैठक गुरुद्वारा बदोआणा साहिब डल्ली में हुई, जिसकी अध्यक्षता बलविंदर सिंह मल्ली नंगल ने की। इस बैठक में मुख्य मुद्दा अमरजीत सिंह काला बकरा के फार्म हाऊस पर शरारती तत्वों द्वारा आगजनी का मामला था, जिसमें उसकी कम्बाइन, एक पिकअप, 2 मोटरसाइकिलें और 2 ट्रैक्टर जलाए गए थे।

इस मामले की एफ.आई.आर. थाना भोगपुर में दर्ज हुई थी और जांच एस.पी. (डी) कपूरथला द्वारा की गई, जो अमरजीत सिंह के पक्ष में रही। हालांकि, 2 महीने का वक्त बीत जाने के बावजूद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई और किसान जत्थेबंदियों का आरोप है कि भोगपुर पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है।

किसान संघर्ष कमेटी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और 2 जनवरी को थाना भोगपुर का घेराव करने का निर्णय लिया है। इस दिन सुबह 11 बजे किसान दाना मंडी भोगपुर में एकत्र होंगे और रोष मार्च के रूप में थाना भोगपुर का घेराव करेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि यदि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं की, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा।

बैठक में अन्य किसानों ने बिजली बिल, सीड बिल, मनरेगा को खत्म करने और किसान-मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ भी चर्चा की। वहीं, 16 जनवरी को डी.सी. ऑफिस जालंधर में भी रोष धरने का ऐलान किया गया है। इस मौके पर हरविन्दरपाल सिंह डल्ली, पंजाब के उपप्रधान, बलजीत सिंह घोड़ावाही, सुखविंदर सिंह दराबां, बाबा हरचंद सिंह, अवतार सिंह जंडीर, नरिंदर सिंह ब्लॉक प्रधान भोगपुर, जोगराज सिंह मदारां आदि उपस्थित थे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here