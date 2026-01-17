Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • युवक का विदेश जाने का टूटा सपना, फ्लाइट से कुछ दिन पहले ही हो गई अनहोनी

युवक का विदेश जाने का टूटा सपना, फ्लाइट से कुछ दिन पहले ही हो गई अनहोनी

Edited By VANSH Sharma,Updated: 17 Jan, 2026 08:06 PM

dream of going abroad ends in tragic road accident

टांडा-होशियारपुर मार्ग पर अड्डा लाछोवाल के पास बीती रात हुए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई।

टांडा उड़मुड़ (परमजीत सिंह मोमी): टांडा-होशियारपुर मार्ग पर अड्डा लाछोवाल के पास बीती रात हुए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान सुखविंदर सिंह सुख्खा (31), पुत्र रामदास, निवासी गांव कंधाला जट्टां के रूप में हुई है। सुखविंदर सिंह पेशे से राजमिस्त्री था और लकड़ी का काम भी करता था।

PunjabKesari

यह हादसा उस समय हुआ जब सुखविंदर सिंह सुख्खा होशियारपुर से अपने गांव लौट रहा था। उल्लेखनीय है कि सुखविंदर को कुछ ही दिनों में विदेश जाना था, लेकिन फ्लाइट से पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। इस संबंध में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है तथा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here  

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!