युवक का विदेश जाने का टूटा सपना, फ्लाइट से कुछ दिन पहले ही हो गई अनहोनी

17 Jan, 2026

टांडा-होशियारपुर मार्ग पर अड्डा लाछोवाल के पास बीती रात हुए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई।

टांडा उड़मुड़ (परमजीत सिंह मोमी): टांडा-होशियारपुर मार्ग पर अड्डा लाछोवाल के पास बीती रात हुए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान सुखविंदर सिंह सुख्खा (31), पुत्र रामदास, निवासी गांव कंधाला जट्टां के रूप में हुई है। सुखविंदर सिंह पेशे से राजमिस्त्री था और लकड़ी का काम भी करता था।

यह हादसा उस समय हुआ जब सुखविंदर सिंह सुख्खा होशियारपुर से अपने गांव लौट रहा था। उल्लेखनीय है कि सुखविंदर को कुछ ही दिनों में विदेश जाना था, लेकिन फ्लाइट से पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। इस संबंध में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है तथा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

