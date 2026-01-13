जालंधर में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर FIR का मामला, DGP समेत 3 पुलिस अफसरों को मिला 72 घंटे का टाइम

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के बयान को लेकर दर्ज किए गए केस के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के बयान को लेकर दर्ज किए गए केस के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों डीजीपी गौरव यादव, साइबर क्राइम की स्पेशल डीजीपी वी. नीरजा और जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर को दिल्ली विधानसभा ने जवाब देने के लिए 72 घंटे का समय दिया है। बता दें कि इससे पहले उन्हें 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया था। वहीं पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर मामले की पूरी जानकारी जुटाने के लिए तीन दिन का समय मांगा था।

गौरतलब है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर सिख गुरुओं के अपमान के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो के आधार पर पंजाब पुलिस ने जालंधर में केस दर्ज किया था। इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संबंधित वीडियो विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और किसी अन्य राज्य की पुलिस द्वारा उसकी जांच कर मामला दर्ज करना सवालों के घेरे में है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर पंजाब पुलिस से स्पष्ट जवाब मांगा है।

