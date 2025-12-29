सीमा पार तस्करी का भंडाफोड़, पिता गिरफ्तार, बेटे की गिरफ्तारी बकी

जिला पुलिस अधीक्षक अजय गांधी ने बताया कि नशा तस्करों तथा समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को उस समय सफलता मिली।

मोगा (आजाद) : जिला पुलिस अधीक्षक अजय गांधी ने बताया कि नशा तस्करों तथा समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को उस समय सफलता मिली, जब पाकिस्तान तथा बॉर्डर एरिया के तस्करों से कथित संबंध रखने वाले एक तस्कर को काबू करके उससे भारी मात्रा में हेरोइन तथा विदेशी बताए जा रहे हथियार बरामद किए हैं।

उन्होंने बताया कि डी.एस.पी. धर्मकोट की अगुवाई में जब थाना कोट ईसे खां के मुख्य ऑफीसर जनतक राज पुलिस पार्टी सहित इलाके में गश्त करते हुए कासो ऑप्रेशन संबंधी गांव मस्तेवाला से गांव दौलेवाला को जा रहे थे, तो बाद दोपहर उनको गांव दौलेवाला द्वारा आ रही एक मारूति सियाज गाड़ी दिखाई दी, जिसको शक के आधार पर पुलिस पार्टी ने रोका, नाम पूछने पर अपना नाम जंड सिंह निवासी गांव दौलेवाला बताया।

थाना प्रभारी ने डी.एस.पी. जसवरिन्द्र सिंह की हाजिरी में जब गाड़ी की तलाशी की, तो गाड़ी में से 1 किलो 25 ग्राम हेरोइन के अलावा 3 पिस्टल .30 बोर सहित मैगजीन, एक बड़े साइज का मैगजीन तथा 31 जिंदा कारतूस .30 बोर के बरामद हुए। पुलिस ने जंड सिंह से एक मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया जिसके खिलाफ थाना कोट ईसे खां में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ से पता लगा है कि काबू कथित तस्कर के पाकिस्तान तथा बार्डर एरिया में रहते तस्करों से कथित संबंध हैं तथा यह हेरोइन तथा हथियार उन्होंने पाकिस्तान द्वारा मंगवाया है। जबकि जंड सिंह ने कहा कि उसके लड़के सुखविन्द्र सिंह उर्फ जिंदू ने यह सामान किसी से लिया है। उन्होंने कहा कि उक्त मामले में सुखविन्द्र सिंह उर्फ जिंदू को भी नामजद किया गया है, जबकि गिरफ्तारी बाकी है।

डी.एस.पी. धर्मकोट जसवरिन्द्र सिंह ने बातचीत करते बताया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस कथित तस्कर के अन्य साथियों की तलाश कर रही है, जिनके जल्दी काबू आ जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि असला बिक्री करने के लिए लाया गया था, जबकि हेरोइन इलाके में सप्लाई की जानी थी। उन्होंने कहा कि कथित तस्कर को माननीय अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा तथा उसके बेटे को काबू करने के लिए छापामारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जंड सिंह के खिलाफ पहले भी एन.डी.पी.एस. एक्ट तथा चोरी के मामले दर्ज हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here