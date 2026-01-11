शीतलहर का रेड अलर्ट : 50 मीटर से कम रही विजिबिलिटी, दोपहर में भी ठिठुरते रहे लोग

गुरुनगरी में ठंड ने इस सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 'तीखे तेवर' दिखाने शुरू कर दिए हैं। बर्फीली उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण अमृतसर 'कोल्ड डे' की स्थिति में पहुंच गया है।

अमृतसर (रमन ) : गुरुनगरी में ठंड ने इस सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 'तीखे तेवर' दिखाने शुरू कर दिए हैं। बर्फीली उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण अमृतसर 'कोल्ड डे' की स्थिति में पहुंच गया है। सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई, जिसने न केवल सड़कों पर यातायात को प्रभावित किया, बल्कि ट्रेनों और उड़ानों की समय-सारणी भी बिगाड़ दी। अमृतसर में सीजन की सबसे सर्द रात रही, वहीं आगामी 48 घंटे का और अलर्ट है।

शाम 6 बजे के बाद फिर से शहर धुंध की चादर में लिपटना शुरू हो गया। पारा गिरने के साथ ही बाजारों में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर रहा है। हॉल बाजार, लॉरेंस रोड और कटरा अहलूवालिया जैसे व्यस्त इलाकों में भी भीड़ न के बराबर दिखी। सुबह और शाम कंपकंपाती सर्दी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। दिन के समय धूप ने हल्की मौजूदगी तो दर्ज कराई, लेकिन उसमें गर्माहट न के बराबर रही। ठंडी हवाओं के चलते दोपहर में भी सर्दी का असर बना रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, शीत लहर का असर लगातार जारी है और आने वाले दिनों में सुबह-शाम ठंड और बढ़ सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम करें और अनावश्यक रूप से सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें। कुल मिलाकर, अमृतसर में ठंड ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिन और भी ज्यादा सर्द होने वाले हैं।

