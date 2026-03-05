Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • CIA स्टाफ को मिली कामयाबी, विदेशी पिस्तौल सहित कार सवार गिरफ्तार

CIA स्टाफ को मिली कामयाबी, विदेशी पिस्तौल सहित कार सवार गिरफ्तार

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 05 Mar, 2026 12:03 AM

cia staff achieve success car rider arrested with foreign pistol

सी.आई.ए. स्टाफ तरनतारन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके उससे 30 बोर की विदेशी पिस्तौल, तीन जिंदा राउंड और एक वर्ना कार बरामद की है। इस संबंध में तरनतारन सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके आरोपी को माननीय अदालत से रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ शुरू...

तरनतारन (रमन) : सी.आई.ए. स्टाफ तरनतारन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके उससे 30 बोर की विदेशी पिस्तौल, तीन जिंदा राउंड और एक वर्ना कार बरामद की है। इस संबंध में तरनतारन सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके आरोपी को माननीय अदालत से रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिसमें और भी कई खुलासे होने की संभावना है।

डी.एस.पी. सिटी सुखबीर सिंह ने बताया कि सी.आई.ए. स्टाफ तरनतारन पुलिस की तरफ से पैट्रोलिंग के दौरान काजीकोट लिंक रोड की रोही साइड पर एक वर्ना कार को रुकने का इशारा किया गया। इस दौरान उसमें से एक तुर्की में बनी 30 बोर की पिस्तौल, एक मैगजीन और तीन जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जोगिंदर सिंह उर्फ डोगर, पुत्र सुखचैन सिंह, निवासी अजीत सिंह वासी नजदीक डेयरी, काजीकोट रोड, तरनतारन के रूप में हुई है।

सी.आई.ए. स्टाफ पुलिस की आगे की जांच कर रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी को विदेशी पिस्तौल कहां से मिली और उसने इसकी मदद से कितनी वारदातें की हैं। आरोपी के खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन, तरनतारन में केस दर्ज किया गया है और माननीय कोर्ट से रिमांड लिया गया है, जिसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!