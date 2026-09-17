छात्रों के लिए जरूरी खबर, CBSE ने रजिस्ट्रेशन को लेकर जारी की सख्त गाइडलाइंस

सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के संबंध में बेहद सख्त और जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

लुधियाना (विक्की): सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के संबंध में बेहद सख्त और जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों के प्रिंसीपल्स को कड़े शब्दों में हिदायत दी है कि विद्यार्थियों का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज करते समय अत्यधिक सतर्कता बरती जाए। बोर्ड का स्पष्ट मानना है कि इसी शुरुआती स्तर पर भरी जाने वाली जानकारी आगे चलकर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड, अंकतालिका और प्रमाण पत्र का स्थायी आधार बनती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की मानवीय भूल आगे चलकर विद्यार्थी के भविष्य और करियर के लिए बड़ा संकट खड़ी कर सकती है।

अक्सर देखने में आता है कि रजिस्ट्रेशन के समय स्कूल अथवा विद्यार्थी डेटा एंट्री में जल्दबाजी कर बैठते हैं। इसके चलते विद्यार्थी के नाम की स्पेलिंग, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी और चुने गए विषयों के कोड में गंभीर गलतियां रह जाती हैं। बाद में जब विद्यार्थी 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पहुंचते हैं, तो इन त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और भारी मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बोर्ड ने इस बार पहले से ही कड़ा रुख अपनाया है।

स्कूलों और विद्यार्थियों के लिए जारी मुख्य दिशा-निर्देश

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थी, पिता और माता का नाम ठीक वैसा ही दर्ज होना चाहिए जैसा उनके पिछले स्कूल ट्रांसफर सर्टीफिकेट (टी.सी.) या आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है। इसके अलावा विद्यार्थी जिस मुख्य या वोकेशनल विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, पोर्टल पर उसका सटीक सब्जैक्ट कोड ही अपलोड किया जाए, क्योंकि गलत कोड भरने से परीक्षा केंद्र पर गलत प्रश्नपत्र मिलने का गंभीर खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, फाइनल सबमिशन से पहले स्कूल प्रशासन जानकारियों की एक ड्राफ्ट लिस्ट निकालकर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को दिखाएगा और अभिभावकों के हस्ताक्षर व पुष्टि के बाद ही डेटा सी.बी.एस.ई. पोर्टल पर लॉक किया जाएगा।

समय पर प्रक्रिया पूरी करने के सख्त आदेश और डेटशीट अपडेट

सी.बी.एस.ई. ने सभी स्कूलों को तय समय-सीमा के भीतर पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया निपटाने के सख्त आदेश दिए हैं, ताकि किसी भी विद्यार्थी पर लेट फीस का बोझ न पड़े और आखिरी पलों की आपाधापी से बचा जा सके। यदि फॉर्म भरते समय दस्तावेजों की सही जांच हो जाए, तो भविष्य में किसी संशोधन की नौबत नहीं आएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि डेटा की सटीकता जांचना स्कूलों का पहला दायित्व है, साथ ही यह भी सूचित किया है कि वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा की संभावित डेटशीट भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी।

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