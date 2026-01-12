Main Menu

नहर में कार गिरने से पत्नी और बच्ची की मौ/त, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

car fell in canal mother daughter death

एक कार नहर में गिरने से मां-बेटी की मौत हो गई। इस घटना में कार चालक मृतका का पति बच गया।

मलोट (शाम जुनेजा): गत रात मलोट के पास गांव आलमवाला में एक कार नहर में गिरने से मां-बेटी की मौत हो गई। इस घटना में कार चालक मृतका का पति बच गया। इस मामले में शक की सुई कार चालक व्यक्ति पर जा रही है। जानकारी के अनुसार 40 साल का साहिल खेडा निवासी जंडवाला भीमे शाह अपने ससुराल सिरसा से वापिस गांव जा रहा था। कार में उसकी पत्नी सिमरन (33 साल) और बेटी तकदीर (2 साल) थी। इस दौरान जब करीब 7.40 मिनट पर कार मलोट फाजिल्का रोड पर आलमवाला के पास अबोहर ब्रांच नहर के पास पहुंची तो चालक के अनुसार कार नहर में गिर गई। इस हादसे में कार चालक साहिल खेड़ा ने बाहर छलांग लगा दी जिस कारण वह बच गया।      

घटना का पता चलते ही गांव वासियों ने महिला और बच्ची को बचाने के लिए नहर में छलांग लगाई और काफी समय बाद दोनों मां-बच्ची को बाहर निकाला। उन्हें मलोट सिविल अस्पताल पहुंचाया पर दोनों की मौत हो गई। पहली नजर में इस घटना को हादसा बताया जा रहा था पर मौके के हालातों का जायजा लेने के बाद पुलुस और परिवार को शक हुआ कि ये हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर कार को नहर में फेंक कर हादसे का रूप दिया है। 

मृतक महिला के परिवार वाले इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बता रहे हैं। परिवार ने अपने दामाद को जिम्मेदार बताया है और कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच ए.एस.आई. प्रीत सिंह कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस मृतक महिला के पिता बरिंदर कुमार, जो सिरसा के रहने वाले हैं, के बयानों पर साहिल खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

