पंजाब की सियासत में हलचल, अकाली दल ने नेता को पार्टी से निकाला

शिरोमणि अकाली दल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कड़ा रुख अपनाते हुए बठिंडा ग्रामीण में बड़ी कार्रवाई की है।

गोनियाना मंडी (गोरा लाल): शिरोमणि अकाली दल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कड़ा रुख अपनाते हुए बठिंडा ग्रामीण में बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत पार्टी के नेता सिकंदर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह फैसला जिला प्रधान जगसीर सिंह कल्याण ने लिया, जिससे अकाली दल के राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए सर्कल जत्थेदार अमरजीत सिंह पूर्व सरपंच जंडावाला ने बताया कि सिकंदर सिंह पुत्र नंद सिंह निवासी हरायपुर पिछले लंबे समय से पार्टी का अनुशासन तोड़ रहा था और अकाली कार्यकर्ताओं को गुमराह कर दूसरी राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचा रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों के दौरान सिकंदर सिंह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की खुलकर मदद की थी, जो पार्टी के लिए धोखा है।

इनके अलावा पार्लियामेंट्री चुनाव के दौरान सिकंदर सिंह का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट बनना अकाली दल की सोच और नीतियों के सीधे खिलाफ है। पार्टी हाईकमान के ध्यान में लाया गया इन पार्टी विरोधी गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए, जिला अध्यक्ष जगसीर सिंह कल्याण ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिकंदर सिंह को शिरोमणि अकाली दल की प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया और उनके सभी पद भी खत्म कर दिए। अकाली नेताओं ने साफ कर दिया कि पार्टी के अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी नेता दोहरी राजनीति करके पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, उसके खिलाफ भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।

