सरकारी स्थानों पर पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई, तांत्रिक बाबा के पोस्टर ने मचाई हलचल

सरकारी डिवाइडरों पर पोस्टर लगाकर शहर की सुदंरता बिगाड़ने वाले वालों के खिलाफ पंजाब केसरी ने 11 जनवरी को प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी।

जालंधर (शौरी): सरकारी डिवाइडरों पर पोस्टर लगाकर शहर की सुदंरता बिगाड़ने वाले वालों के खिलाफ पंजाब केसरी ने 11 जनवरी को प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिसके चलते पुलिस ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में थाना 2 की पुलिस ने पोस्टर लगाने वालों पर केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब केसरी की खबर के बाद नगर निगम अधिकारियों की तरफ से पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा गया और तांत्रिक के खिलाफ एक्शन लेने को कहा था, जिसमें कहा गया कि कपूरथला रोड के पास सरकारी स्थान पर प्राइवेट पोस्टर लगे हुए है। जांच के बाद थाना 2 की पुलिस ने पोस्टर पर लिखे नाम बाबा सरताज खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

थाना 2 के एस.एच.ओ. जसविंदर सिंह गिल ने कहा कि सरकारी स्थानों पर प्राइवेट एडवर्टाइजमैंट करने हेतु पोस्टर लगवाने वालों के खिलाफ पुलिस पुरी सख्त करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्थानों पर ऐसे पोस्टर, बैनर लगाकर एड न करे। वही पोस्टर पर लिखे मोबाइल नंबर पर बात की गई तो बाबा का कहना था कि वह तांत्रिक व ज्योतिष का काम करते हैं, उनके पास काम करने वालों ने पोस्टर लगाए थे और वह अब काम छोड़ कर चले गए।

बाबा के मुताबिक उन्हें नगर निगम स्टाफ से भी फोन आया था कि अपने पोस्टर उतरवा लो। इस पर उन्होंने पूरे शहर से सभी पोस्टर उतरवा लिए हैं। गौर हो समाज सेवक एवं कैमस्ट्री गुरु प्रो. एम.पी सिंह ने यह मामला तहबाजारी सुपरिंटैंडैंट मनदीप मिट्ठू के समक्ष उठाया था और दोनों ने मौके पर जाकर डिवाइडरो को भी चैक किया था। मनदीप मिट्ठू ने भी लोगों से अपील की कि वह सरकारी स्थानों पर अपनी पोस्टर न लगाएं क्योंकि यह गैरकानूनी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here