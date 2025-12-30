Main Menu

  • Jalandhar : रामा मंडी ह'त्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, आरोपी गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 30 Dec, 2025 04:17 PM

accused arrested in rama mandi murder case

जालंधर (पंकज कुंदन) : जालंधर के रामा मंडी इलाके में हुए हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर के दिशा-निर्देशों और एसीपी सेंट्रल अजय सिंह की निगरानी में की गई।

पुलिस अधिकारियों की टीम ने जांच को आगे बढ़ाते हुए इस हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को काबू किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान तरनवीर और चरणजीत के रूप में हुई है, जो होशियारपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

Rama Mandi murder case

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुरुआती पूछताछ में अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध में शामिल अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच की जा रही है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। जालंधर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

