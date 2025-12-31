Main Menu

7 रुपये की लॉटरी ने बदली किस्मत, फतेहगढ़ साहिब का किसान बना करोड़पति

Edited By Kamini,Updated: 31 Dec, 2025 03:35 PM

7 rupee lottery ticket changed his fortune

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में एक किसान की किस्मत ने बड़ी करवट ली है।

पंजाब डेस्क : पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में एक किसान की किस्मत ने बड़ी करवट ली है। महज 7 रुपये में खरीदी गई लॉटरी टिकट ने उसे करोड़पति बना दिया। माजरी सोढियां गांव के रहने वाले किसान बलकार सिंह ने सिक्किम स्टेट लॉटरी का टिकट खरीदा था, जिसमें उन्हें एक करोड़ रुपये का पहला इनाम मिला है।

जानकारी के अनुसार, बलकार सिंह ने 24 दिसंबर को सरहिंद स्थित बिट्टू लॉटरी स्टॉल से यह टिकट लिया था। उसी दिन लॉटरी का ड्रॉ निकाला गया, लेकिन कुछ दिनों तक इस बड़े इनाम की जानकारी सामने नहीं आ सकी। बाद में जब परिणाम की पुष्टि हुई तो परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। 

बलकार सिंह पिछले करीब एक दशक से इसी लॉटरी स्टॉल से टिकट खरीदते आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्हें कई बार छोटे इनाम मिल चुके हैं, जिनमें एक बार 90 हजार रुपये की राशि भी शामिल है। बलकार सिंह खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। इस जीत के बाद बलकार सिंह ने इसे अपनी मेहनत और किस्मत का फल बताया। गांव के लोग भी उनकी इस सफलता से बेहद खुश हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। 

