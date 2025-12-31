Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • दोस्त ही निकले कातिल! Party करने गए युवक की हुई दर्दनाक मौत

दोस्त ही निकले कातिल! Party करने गए युवक की हुई दर्दनाक मौत

Edited By Sunita sarangal,Updated: 31 Dec, 2025 04:51 PM

young man died in barnala

परिजनों का कहना है कि अंकुश की हत्या हुई है जबकि पुलिस उन पर...

बरनाला : बरनाला के एक युवक की संदिग्ध हालातों में मौत हो जाने का समाचार मिला है। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर ही उसकी हत्या करने के आरोप लगाए हैं। मृतक की पहचान जसपाल सिंह उर्फ अंकुश (17) के रूप में हुई है।

जानकारी देते परिजनों ने बताया कि अंकुश गत रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया था। रात के करीब 9 बजे अंकुश ने अपनी मां को फोन करके कहा कि उसके साथ रेस्टोरेंट में मारपीट हो रही है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि झगड़ते-झगड़ते युवक सड़क पर आ गए और उन्होंने अंकुश का सिर सड़क पर मार दिया। इसके चलते वह घायल होकर सड़क पर गिर गया और उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई जिसके कारण उसकी मौत हो गई।

परिजनों का कहना है कि अंकुश की हत्या हुई है जबकि पुलिस उन पर सड़क हादसे का केस दर्ज करवाने का दबाव बना रही है। उन्होंने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है और ऐसा न होने पर परिजनों ने अंकुश का अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी है।

वहीं मामले की जानकारी देते डी.एस.पी. बरनाला ने बताया कि उन्होंने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और 3 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!