संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान : 16 जनवरी को पंजाब भर में DC दफ्तरों के बाहर धरने

Edited By Urmila,Updated: 14 Jan, 2026 04:19 PM

संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बिजली संशोधन बिल और सीड बिल के खिलाफ 16 जनवरी को पूरे पंजाब में जिला उपायुक्त (डीसी) दफ्तरों के बाहर घेराव कर रोष धरने दिए जाएंगे।

फाजिल्का (लीलाधर) : संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बिजली संशोधन बिल और सीड बिल के खिलाफ 16 जनवरी को पूरे पंजाब में जिला उपायुक्त (डीसी) दफ्तरों के बाहर घेराव कर रोष धरने दिए जाएंगे। यह ऐलान फाजिल्का में आयोजित एक बैठक के दौरान भारतीय किसान यूनियन (कादियां) के नेताओं ने किया।

मार्केट कमेटी दफ्तर फाजिल्का में हुई बैठक के दौरान किसान नेताओं ने बड़ी संख्या में किसानों को लामबंद करने पर जोर दिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बीकेयू कादियां के पंजाब प्रेस सचिव मास्टर बूटा सिंह और जिला प्रधान निशान सिंह ने कहा कि सरकार की नीतियां पूरी तरह किसान विरोधी हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें बिजली संशोधन बिल, सीड बिल सहित ऐसी नीतियां लागू करना चाहती हैं, जो सीधे तौर पर किसानों के हितों पर कुठाराघात करती हैं। इन्हीं नीतियों के विरोध में 16 जनवरी को फाजिल्का समेत पंजाब के सभी जिलों में डीसी दफ्तरों के बाहर जोरदार रोष प्रदर्शन किए जाएंगे।

किसान नेताओं ने बैठक में मौजूद सभी सदस्यों से अपील की कि वे 16 जनवरी को होने वाले धरने में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। इसके साथ ही अन्य किसान और भाईचारा संगठनों से भी आह्वान किया गया कि वे इस संघर्ष में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, ताकि सरकार को किसान विरोधी फैसले वापस लेने पर मजबूर किया जा सके।

इस मौके पर गुप्रीत सिंह उप्पल, फौजा सिंह ब्लॉक प्रधान फाजिल्का, लखविंदर सिंह संधू ब्लॉक प्रधान अरनीवाला, हरदीप सिंह ब्लॉक जनरल सचिव अरनीवाला, इकबाल सिंह, चन्नन सिंह, रशपाल सिंह, लोकराज सिंह, सुरजीत सिंह, गुरचरण सिंह पटवारी, कुलवंत सिंह, जोगिंदर सिंह कबूल शाह और बलदेव सिंह इस्लामवाला सहित कई किसान नेता मौजूद रहे।

