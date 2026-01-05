Main Menu

मोहाली में कई थानों और चौकी इंचार्ज के ट्रांसफर, पढ़ें पूरी लिस्ट

Edited By Kamini,Updated: 05 Jan, 2026 01:07 PM

transfer of police station and outpost in charges

मोहाली जिले में पुलिस प्रशासन को और मजबूत और असरदार बनाने के मकसद से SSP हरमनदीप सिंह हंस ने कई पुलिस स्टेशनों और चौकी हेड के रूटीन ट्रांसफर किए हैं।

मोहाली (जस्सी): मोहाली जिले में पुलिस प्रशासन को और मजबूत और असरदार बनाने के मकसद से SSP हरमनदीप सिंह हंस ने कई पुलिस स्टेशनों और चौकी हेड के रूटीन ट्रांसफर किए हैं। जारी ऑर्डर के मुताबिक, प्रशासनिक बदलाव करके अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। SSP के मुताबिक, पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर रूटीन बेसिस पर किए गए हैं।

जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उनकी लिस्ट इस तरह है

ऑफिसर और पहली पोस्टिंग                                 नई पोस्टिंग

इंस्पेक्टर अमन बैदवान पुलिस लाइन                        SHO पुलिस स्टेशन फेज-11
इंस्पेक्टर अमनदीप चौहान SHO फेज-11                 SHO, पुलिस स्टेशन सदर
इंस्पेक्टर शिवदीप बराड़ थाना सदर                          खरड़ पुलिस लाइन
इंस्पेक्टर मनफूल सिंह पुलिस लाइन                         ट्रैफिक इंचार्ज, जीरकपुर
इंस्पेक्टर गुरवीर सिंह ट्रैफिक इंचार्ज, जीरकपुर           SHO नवांगराओं
संदीप सिंह साइबर क्राइम इंचार्ज                             इंडस्ट्री एरिया सेक्टर-83
जसपाल सिंह इंडस्ट्री एरिया सेक्टर-83                      इंचार्ज, चौकी फेज-6
इकबाल मोहम्मद चौकी फेज-6                               एडिशनल SHO सदर
ए.एस.आइस. मंदीप पुलिस लाइन                            इंचार्ज लिटिगेशन

