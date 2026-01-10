Main Menu

ट्रेनों की देरी से यात्री परेशान, वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेन 7 घंटे लेट

Edited By Kalash,Updated: 10 Jan, 2026 10:23 AM

trains late

ट्रेनों की देरी के चलते यात्रियों की परेशानी का क्रम बदस्तूर जारी है।

जालंधर (पुनीत): ट्रेनों की देरी के चलते यात्रियों की परेशानी का क्रम बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में आज स्वर्ण शताब्दी, अमृतसर मेल व वैष्णो देवी जाने वाली विभिन्न ट्रेनों ने 5-6 घंटे तक का इंतजार करवाया। इसके चलते जालंधर सिटी व कैंट स्टेशनों से जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करने को मजबूर होना पड़ा। इसी क्रम में नई दिल्ली से आने वाली शान-ए-पंजाब 12497 करीब 20 मिनट देरी से पहुंची, नई दिल्ली से आने वाली स्वर्ण शताब्दी 1229 पौने घंटे की देरी के साथ 12.50 के बाद सिटी स्टेशन पर आई।

वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेनों की बात की जाए तो 12471 स्वराज एक्सप्रैस सुबह सवा 11 बजे से 3 घंटे लेट रहते हुए सवा 2 के बाद कैंट पहुंची। अमरनाथ एक्सप्रैस 15653 सुबह साढ़े 8 से करीब 7 घंटे लेट रहते हुए लगभग 3 बजे कैंट पहुंची। वैष्णो देवी मालवा एक्सप्रैस 12919 सुबह साढ़े 10 से साढ़े 7 घंटे लेट रहते हुए सवा 6 बजे कैंट पहुंची।

अमृतसर मेल 13005 करीब 5 घंटे की देरी के साथ साढ़े 12 बजे सिटी स्टेशन पर पहुंची। शहीद एक्सप्रैस 14673 अपने निर्धारित समय दोपहर 3 बजे से 4 घंटे लेट रहते हुए 7 बजे के बाद कैंट पहुंची। अमृतसर जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रैस 15707 अपने निर्धारित समय सुबह साढ़े 10 से 5 घंटे लेट रही और दोपहर साढ़े 3 बजे सिटी पहुंची। अमृतसर एक्सप्रैस 11057 करीब 2 घंटे लेट रहते हुए 4 बजे कैंट पहुंची। अमृतसर जाने वाली 12483 सुपरफास्ट एक्सप्रैस 4 घंटे की देरी के साथ दोपहर पौने 4 बजे सिटी पहुंची।

