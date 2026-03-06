मोगा जिले के कस्बा अजीतवाल से धूड़ी के जाने वाले रास्ते पर बने रेलवे फाटक के पास एक दर्दनाक हादसे की सूचना मिली है।

मोगा (विपन) : मोगा जिले के कस्बा अजीतवाल से धूड़ी के जाने वाले रास्ते पर बने रेलवे फाटक के पास एक दर्दनाक हादसे की सूचना मिली है। जहां मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई

घटना की सूचना मोगा रेलवे पुलिस को अजीत वाल स्टेशन मास्टर की तरफ से फोन आया कि रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि फिरोजपुर से लुधियाना जा रही एक मालगाड़ी की चपेट में आने से इस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।

रेलवे पुलिस अधिकारियों ने मोगा की समाज सेवा सोसाइटी को फोन कर मौके पर बुलाया। समाज सेवा सोसाइटी के सहयोग से मृतक के शव को मोगा के सिविल अस्पताल के मोर्चरी में पहचान के लिए 72 घंटे के लिए रखवा दिया गया है।

