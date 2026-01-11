Main Menu

  • ड्रंक ड्राइविंग चेकपॉइंट पर दर्दनाक हादसा, सिंगर हनी की गई जान

11 Jan, 2026

tragic accident at a drunk driving checkpoint

पंचकूला के एक क्लब में पार्टी से लौट रहे सेक्टर 25 के तीन युवक सुबह करीब 2 बजे सेक्टर 7/18 रोड पर बनाए गए एंटी-ड्रंक ड्राइविंग चेकपॉइंट पर लगे बैरिकेड से टकरा गए।

चंडीगढ़: पंचकूला के एक क्लब में पार्टी से लौट रहे सेक्टर 25 के तीन युवक सुबह करीब 2 बजे सेक्टर 7/18 रोड पर बनाए गए एंटी-ड्रंक ड्राइविंग चेकपॉइंट पर लगे बैरिकेड से टकरा गए। इस हादसे में 21 साल के हनी उर्फ लवली की मौत हो गई, जबकि उसके दो दोस्त विशाल (20) और लक्षित (21) घायल हो गए। हनी सिंगर था और हारमोनियम भी बजाता था।

मिली जानकारी के मुताबिक, तीनों युवक बिना हेलमेट के तेज रफ्तार बाइक चला रहे थे। लक्षित बाइक चला रहा था और हनी पीछे बैठा था। जब उन्होंने चेकपॉइंट से भागने की कोशिश की, तो पहला बैरिकेड पार करते ही बाइक कंट्रोल से बाहर हो गई और दूसरे बैरिकेड से टकरा गई। इस टक्कर से हनी का सिर बैरिकेड से टकरा गया और वह चलती बाइक से गिर गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि लक्षित और विशाल नशे में थे।

हनी के परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के भाई और मां का कहना है कि पुलिस वालों ने बाइक को जबरदस्ती रोकने के लिए चलती बाइक के आगे बैरिकेड लगा दिया, जिससे हनी का सिर बैरिकेड से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। सेक्टर 7 थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। SHO ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर मामले की पूरी जांच की जा रही है।

