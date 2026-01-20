साजिश के तहत विरोधी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं: चरणजीत सिंह चन्नी

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज गांव ठीकरीवाला में महान शहीद सेवा सिंह ठीकरीवाला की 92वीं बरसी के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे।

महल कलां (हमिदी): पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज गांव ठीकरीवाला में महान शहीद सेवा सिंह ठीकरीवाला की 92वीं बरसी के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीद सेवा सिंह ठीकरीवाला ने सामाजिक आज़ादी, राजनीतिक अधिकारों की बहाली और सिख कौम के हकों के लिए अपनी अमूल्य कुर्बानी दी। वे प्रजा मंडल आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष थे और उनकी शहादत हमेशा लोगों के दिलों में यादगार रहेगी।

कांग्रेस पार्टी में उच्च जातियों को पद देने संबंधी अपने बयान पर हो रही आलोचना को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उनके विरोधी जानबूझकर साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग, समुदाय, जाति और धर्म का सम्मान करती है और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सभी के लिए समानता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया।

शहीद सेवा सिंह ठीकरीवाला की 92वीं बरसी के समागम के अंतिम दिन विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के नेताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इससे पहले गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा विधायक कुलदीप सिंह काला ढिल्लों, राहुलइंदर सिंह भट्टल, पूर्व विधायक पिरमल सिंह खालसा, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजिंदर सिंह मिड्डूखेड़ा, जिला अध्यक्ष यादविंदर सिंह दीवाना, सतनाम सिंह राही, एसजीपीसी सदस्य बलदेव सिंह चूंघां, बलवीर सिंह घुंस, शिरोमणि अकाली दल पुनरसुरजीत के अध्यक्ष एवं पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, पूर्व एसजीपीसी अध्यक्ष गोबिंद सिंह लोंगोवाल, शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान, दल खालसा के कार्यकारी अध्यक्ष परमजीत सिंह मंड, भारतीय किसान यूनियन (सिद्धूपुर) के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल, पूर्व राज्यसभा सदस्य राजदेव सिंह खालसा, मंगत राम पासला सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही।

समागम के दौरान सरपंच किरणजीत सिंह, गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जगसीर सिंह और मैनेजर सुरजीत सिंह के नेतृत्व में पहुंची विभिन्न शख्सियतों को सम्मानित भी किया गया।

