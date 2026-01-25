बर्फीली हवाओं से न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सैल्सियस तक पहुंचा, ठंड से कांपे लोग

महानगर में शुक्रवार को जमकर बरसे बादलों के बाद शनिवार को दिन भर बर्फीली हवाओं का कहर देखने को मिला।

लुधियाना (खुराना): महानगर में शुक्रवार को जमकर बरसे बादलों के बाद शनिवार को दिन भर बर्फीली हवाओं का कहर देखने को मिला। मौसम भले ही धूप निकलने के कारण साफ रहा लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही बर्फीली हवाओं ने शहरवासियों की हड्डियां कंपा कर रख दी है।

दोपहर के समय लोग धूप का आनंद लेने के लिए गली मोहल्लों और पार्कों में बैठे नजर आए लेकिन चल रही बर्फीली हवाओं ने धूप की गर्माहट को महसूस नहीं होने दिया। ऐसे में लोग धूप में भी ठिठुरते होते हुए दिखाई दिए। देर शाम को फिर सर्दी के जोर पकड़ने पर लोग आग जलाकर हाथ-पांव सेंकते हुए नजर आए।

पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी में तैनात मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर पवनीत कौर किंगरा ने बताया कि शनिवार को अधिकतम तापमान 13.8 डिग्री और न्यूनतम 2.4 डिग्री सैल्सियस पर सिमट कर रह गया है जबकि शुक्रवार को शहर का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सैल्सियस रिकार्ड किया गया था। आने वाले 2 दिनों तक आसमान में घने कोहरे का कहर देखने को मिल सकता है जिसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग द्वारा यैलो और ऑरैंज अलर्ट जारी किए हैं। 27 जनवरी को लुधियाना में फिर से हल्की से मध्य बारिश हो सकती है।

