लुधियाना में शिमला जैसी ठंड, टूटा पिछले 56 वर्षों का रिकॉर्ड

Edited By Kalash,Updated: 14 Jan, 2026 10:49 AM

cold wave 56 year old record break

लोहड़ी के त्यौहार पर लुधियाना के लोगों को भी शिमला जैसी कड़क ठंड का सामना करना पड़ा।

लुधियाना (खुराना): लोहड़ी के त्यौहार पर लुधियाना के लोगों को भी शिमला जैसी कड़क ठंड का सामना करना पड़ा। दिनभर हल्की धूप और बर्फीली हवाओं के बीच हाथ-पैर भी जमते रहे और सर्दी की मार से राहत मिलना मुश्किल रहा। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी के चलते सड़कों पर खरीदारी करने आए लोग पूरी तरह से गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। कई परिवार दिन के समय आग जलाकर हाथ-पांव सेंकते देखे गए। इसके अलावा, घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम रही, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई।

पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की मौसम विशेषज्ञ डॉ. पवनीत कौर किंगरा ने बताया कि लोहड़ी वाले दिन शहर में अधिकतम तापमान 9.2 और न्यूनतम 2.6 डिग्री सैल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 56 वर्षों में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि विभाग ने 13 और 14 जनवरी को घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि इसके बाद यैलो अलर्ट रहेगा। फिलहाल बरसात की कोई संभावना नहीं है।

बिजली बंद ने लोहड़ी का मजा किया किरकिरा

लोहड़ी के दिन शहर में दिनभर बिजली बंद रहने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। पीने का पानी भरने के लिए लोग खाली बाल्टियों के साथ इधर-उधर भटकते नजर आए। कई घरों के जैनरेटर और इनवर्टर जवाब दे गए। इसके चलते पतंगबाजी और छतों पर डीजे-बजाने का उत्साह भी फीका पड़ गया। लोगों ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन और सरकार पर बिजली की घटिया सप्लाई को लेकर कड़ा रोष व्यक्त किया।

