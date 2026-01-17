गुरुद्वारा में लंगर खाने के बाद लोगों के बीमार होने का मामला, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की कार्रवाई

Edited By Kalash,Updated: 17 Jan, 2026 10:42 AM
मकर संक्रांति के मौके पर गांव अयाली कलां लुधियाना में गुरुद्वारा में लंगर में गजरेला खाने के बाद 50 लोगों के बीमार पड़ने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली।
लुधियाना (सुधीर): मकर संक्रांति के मौके पर गांव अयाली कलां लुधियाना में गुरुद्वारा में लंगर में गजरेला खाने के बाद 50 लोगों के बीमार पड़ने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली। जानकारी मिलते ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू कर दी। इस संबंध में बाड़ेवाल रोड स्थित सिंह डेयरी से लंगर में इस्तेमाल होने वाले देसी घी और खोये के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं।
इस मौके पर सिविल सर्जन लुधियाना डॉ. रमनदीप कौर ने कहा कि घटना की पूरी जांच की जा रही है और सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद अगर दोषी पाया जाता है तो नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील है कि वे खाने की चीजें बनाते और बांटते समय साफ-सफाई के नियमों का पालन करे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ़ से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और बीमार लोगों को जरूरी चिकित्सा मुहैया करवाई जा रही है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है की गजरेले का लंगर गुरुद्वारे के बाहर कुछ लोगो ने मिल के लगाया था।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here