GLADA ने रिहायशी, कमर्शियल और चंक साइटों की ई-नीलामी की शुरू, उठाए लाभ

ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) आज से 25 मार्च 2026 तक विभिन्न GLADA योजनाओं में स्थित रिहायशी, कमर्शियल और चंक साइटों की ई-नीलामी कर रही है।

लुधियाना (राज): ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) आज से 25 मार्च 2026 तक विभिन्न GLADA योजनाओं में स्थित रिहायशी, कमर्शियल और चंक साइटों की ई-नीलामी कर रही है। यह नीलामी पंजाब सरकार और PUDA की लागू नीतियों और नियमों के अनुसार, निर्धारित ऑनलाइन ई-नीलामी पोर्टल www.puda.enivida.com के माध्यम से की जा रही है।

साइटों का आवंटन सबसे ऊंची बोली लगाने वाले सफल बोलीदाता को किया जाएगा, बशर्ते वह निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करे। सफल बोली राशि का 12% जमा करने के बाद, आवंटित संपत्ति को ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंकों के पास गिरवी रखा जा सकता है।

इसके अलावा, यदि सफल बोलीदाता आवंटन के 90 दिनों के भीतर शेष पूरी राशि एकमुश्त जमा करने का विकल्प चुनता है, तो मौजूदा नीति के अनुसार, पूरी आवंटन राशि पर 15% की छूट दी जाएगी। इसलिए, बोली राशि का 12% जमा करने के बाद, GLADA/PUDA की संपत्तियां ई-नीलामी पोर्टल www.puda.enivida.com के माध्यम से खरीदी जा सकती हैं। इसके बाद, आवंटित संपत्ति को ऋण लेने के लिए बैंकों के पास गिरवी रखा जा सकता है, जिससे शेष आवंटन राशि का शीघ्र भुगतान करने में आसानी होगी। शीघ्र भुगतान करके, आवंटन राशि पर 15% तक की अतिरिक्त छूट का लाभ उठाया जा सकता है। GLADA के मुख्य प्रशासक संदीप कुमार ने आम जनता से ई-नीलामी में भाग लेने और इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

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