  • बोर्ड परीक्षाओं के बीच शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को दी राहत, अब 10 अप्रैल तक...

Edited By Vatika,Updated: 22 Jan, 2026 03:22 PM

the education department has provided relief to students

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी...

चंडीगढ़: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की सहायता और काउंसलिंग के लिए चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने विषय विशेषज्ञों की हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी है, जबकि सीबीएसई की ओर से अभी तक हेल्पलाइन सेवा शुरू नहीं की गई है।

यदि किसी विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा की तैयारी से संबंधित किसी भी प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत है या किसी विषय से जुड़े प्रश्न हैं, तो वह विशेषज्ञों से मार्गदर्शन ले सकता है। इसके अलावा, परीक्षा के दिनों में बच्चों के तनाव को लेकर चिंतित रहने वाले अभिभावक भी इन नंबरों पर कॉल कर विशेषज्ञों से बातचीत कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देने वाले छात्र 10 अप्रैल तक प्रतिदिन शाम 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

विषय विशेषज्ञों की सूची:
गुरप्रीत कौर (पंजाबी): 95015-57733
अनुपमा भारद्वाज (अंग्रेज़ी): 84271-22488
नीरज शर्मा (अंग्रेज़ी): 83600-58356
सतविंदर कौर (रसायन विज्ञान): 98148-56981
सोनिया गगनेजा (अर्थशास्त्र): 95010-04383
सोहन लाल (हिंदी): 94162-89061
अंजू (कॉमर्स): 95010-34553
जसपाल कौर (भूगोल): 98723-41016
कुलदीप सिंह (भौतिक विज्ञान): 98141-83216
अर्चना (गणित): 83609-33734

टीजीटी श्रेणी में:
जसजीत कौर (विज्ञान): 94175-13655
ईशु गुप्ता (विज्ञान): 94635-86943
परवीन (अंग्रेज़ी): 94260-95339

