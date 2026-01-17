Faridkot: शहर में चोरों का आतंक, कोहरे की आड़ में दे रहे वारदातों को अंजाम

शहर में चोरों ने आतंक मचा रखा है। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों ने आम नागरिकों और दुकानदारों में भय का माहौल बना दिया है।

फरीदकोट (राजन): शहर में चोरों ने आतंक मचा रखा है। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों ने आम नागरिकों और दुकानदारों में भय का माहौल बना दिया है। आए दिन खुलेआम हो रही चोरी की घटनाओं के कारण लोगों में दहशत का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह चोरों ने घने कोहरे का फायदा उठाते हुए 2 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सबसे पहले एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान को निशाना बनाया, जहां से गल्ले में रखी नकदी के अलावा मोबिल ऑयल की कई केनियां भी चोरी कर ली गईं। गौरतलब है कि जब चोर दुकान के अंदर घुसे तो उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गईं, लेकिन चोरों ने कैमरे का रुख घुमा दिया और आराम से वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद चोरों ने एक मीट-मांस की दुकान को भी निशाना बनाया, लेकिन वहां बड़ा नुकसान नहीं हो सका।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि लगातार हो रही चोरियों से वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन विफल साबित हो रहा है। दुकानदारों ने मांग की कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार कर शहर में फैले डर के माहौल को खत्म किया जाए। उधर पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

